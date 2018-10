Vitesse maakt hardhandig einde aan zegereeks Heracles

Heracles had de laatste vier competitiewedstrijden allemaal gewonnen, maar schoot in Arnhem tekort. De openingstreffer van Navarone Foor kwam na elf minuten tot stand. De middenvelder schoot van afstand prachtig raak, zoals hij vorig seizoen ook al deed in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Heracles-doelman Janis Blaswich was kansloos: 1-0.

Vitesse verloor vorige week goalgetter Tim Matavz met een ernstige blessure, maar zijn vervanger Oussama Darfalou liet tegen Heracles zien dat hij ook kan scoren. Kort voor rust kwam de Algerijn na een fraaie pass van Bryan Linssen oog-in-oog met Blaswich en rondde hij beheerst af: 2-0.

Oussama Darfalou maakt zijn eerste goals voor Vitesse. Ⓒ Hollandse Hoogte

Heracles hield zich lang verscholen, maar stichtte na ruim een uur voor het eerst echt gevaar. Brandley Kuwas vuurde een schot af op Eduardo, maar de ervaren Vitesse-goalie redde. Kort daarna gooide Darfalou de wedstrijd in het slot met zijn tweede doelpunt. De spits kapte na een snelle uitbraak goed naar binnen en schoot via de paal raak: 3-0.

De 4-0 kwam op naam van Alexander Büttner, die een zelfverkregen strafschop benutte. In de slotminuut kregen de Arnhemmers nóg een penalty, maar ditmaal miste de linksback het buitenkansje.

Vitesse klimt door de zege naar de zesde plaats. Heracles is vierde.