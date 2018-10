Van der Poel wint ook in Ronse van Van Aert

De 23-jarige Nederlander was de concurrentie in de GP Mario De Clercq net als een dag eerder in Meulebeke te snel af. Van der Poel kwam solo binnen. Wout van Aert finishte op zo'n vijftien seconden als tweede, voor zijn landgenoot Michael Vanthourenhout.

Halverwege de koers moest Van der Poel nog een gaatje dichten op wereldkampioen Van Aert en Vanthourenhout. Met nog drie ronden te gaan plaatste de Nederlander een versnelling en pakte hij een lichte voorsprong. Die gaf hij vervolgens niet meer weg.

Voor Van der Poel is het de eerste keer dat hij zegeviert in Ronse.

Eerder op de dag greep Marianne Vos de zege. De Italiaanse Alice Maria Arzuffi werd tweede, voor de Nederlandse Annemarie Worst.