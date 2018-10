Clasie: ’Het loopt al weken niet lekker bij ons’

Feyenoord kwam matig voor de dag, maar leek door een benutte strafschop van Steven Berghuis toch drie punten mee te nemen. Fran Sol voorkwam dat in de slotfase alsnog: 1-1.

Bekijk ook: Sol snoept matig Feyenoord twee punten af

Clasie vond niet dat zijn ploeg aanspraak maakte op drie punten. „Het was natuurlijk geen beste pot, maar met nog vijf minuten te spelen moet je ’m wel gewoon over de streep trekken. Dit mogen we onszelf dan ook kwalijk nemen. Ook slechte wedstrijden moet je winnen.”

De middenvelder erkent dat de vorm al een tijdje ontbreekt bij Feyenoord. „Het loopt al een aantal weken niet lekker bij ons. Hoe dat komt? Dat is een goede vraag. We doen wel allemaal ons best om ons eigen spel te spelen.”