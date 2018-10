City moet in kraker afrekenen met ’vloek van Anfield’

Beide teams staan nu samen op kop met allebei 19 punten. En de bezoekers zullen absoluut afscheid willen nemen van een pijnlijke statistiek: het is immers al vijftien jaar geleden dat Manchester City op Anfield Road wist te winnen.

3 mei 2003 is voorlopig de allerlaatste keer dat City victorie kraaide op het veld van Liverpool. Milan Baros had de Reds destijds op voorsprong gebracht, maar een penalty van Nicolas Anelka bracht de Citizens opnieuw langszij. Diep in de extra tijd scoorde Anelka ook de winnende treffer: het werd 1-2.

Spektakel

Sinds die nederlaag werden er zeventien wedstrijden gespeeld waarin Liverpool het in eigen huis opnam tegen City: vijftien wedstrijden in de Premier League, één halve finale van de League Cup (2012) en één wedstrijd in de kwartfinale van de Champions League (vorig seizoen). Liverpool won twaalf van die zeventien wedstrijden, vijf keer werd het een gelijkspel. De grootste zege die de Reds behaalden was een 3-0, en dat deden ze drie keer: in het seizoen 2010-2011, 2015-2016 en tijdens de heenwedstrijd in de Champions League van vorig jaar.

De spectaculairste wedstrijd was zonder meer het Premier League-treffen van afgelopen seizoen, toen Liverpool een voorsprong van 4-1 in de slotfase nog bijna weggaf (eindstand 4-3).