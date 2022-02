Nederlands Handbal Verbond rekent op krabbel Per Johansson

Als de deal doorgaat volgt de 53-jarige Johansson interim-bondscoach Monique Tijsterman op. Onder haar leiding lukte het Oranje niet om tijdens het afgelopen WK in december de titel te verdedigen. Nog voor de kwartfinales lag Nederland al uit het toernooi. Kort daarna werd duidelijk dat de bond niet doorging met Tijsterman.

Het is geen geheim dat een aantal spelers graag een ervaren coach voor de groep wil. Met de Zweed kunnen de handbalsters in ieder geval op een bak ervaring rekening. Van 2008 tot 2012 was hij bondscoach van de Zweedse handbalsters. Het hoogtepunt beleefde Johansson op het EK handbal in 2010, toen hij de finale haalde met Zweden. Hierin verloor zijn ploeg uiteindelijk van Noorwegen.

Op clubniveau is Johansson sinds het 2020 actief als hoofdcoach van Champions League-ploeg Rostov-Don.