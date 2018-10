Kragh Andersen wint nieuwe editie Parijs-Tours

De coureur van Team Sunweb kwam na 214,5 kilometer tussen Chartres en Tours solo aan. Niki Terpstra werd op 22 seconden tweede voor de Fransman Benoît Cosnefroy.

In de finale waren Terpstra en Kragh Andersen in de aanval getrokken. Het tweetal wist op de nieuwe gravelstroken in het parcours de voorsprong uit te bouwen, maar kreeg gezelschap van Cosnefroy van AG2R. Bij een aanval van Kragh Andersen op zo'n tien kilometer van de streep hield Terpstra de benen stil en liet het initiatief voor de achtervolging aan de 22-jarige Fransman. Daardoor kon de Deense koploper steeds verder uitlopen.

Kragh Anderson eindigde vorig jaar als tweede in Tours. Toen werd hij in de sprint verslagen door Terpstra's toenmalige ploeggenoot Matteo Trentin. Terpstra zelf werd toen derde.