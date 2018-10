De Roon en Hateboer onderuit in Serie A

Door een treffer van Lorenzo Tonelli in de 77e minuut werd het 1-0 voor de bezoekers. De twee Nederlandse middenvelders speelden de hele wedstrijd. Atalanta blijft steken op zes punten uit acht wedstrijden en staat teleurstellend zeventiende.

Lazio wist thuis wel te winnen, met 1-0. Ciro Immobile werd tegen Fiorentina de matchwinner door na 36 minuten via een hoekschop van dichtbij raak te schieten. Bij de bezoekende ploeg zat Kevin Diks de hele wedstrijd op de bank. De Romeinen hebben nu vijftien punten, twee meer dan Fiorentina.

AC Milan versloeg Chievo Verona met 3-1. In Milaan maakte Gonzalo Higuaín twee doelpunten.

Genoa tegen Parma eindigde in 3-1 voor de naar de Serie A gepromoveerde club. In Genua kwam de thuisploeg nog wel via Krzysztof Piatek op voorsprong. De 23-jarige Pool scoorde in alle acht competitiewedstrijden (negen in totaal) en heeft het record van Gabriel Batistuta in zicht. Die Argentijn scoorde ooit elf keer op rij voor Fiorentina.