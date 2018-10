’Gio’ uiterst kritisch op Feyenoord

„Het ging heel moeizaam allemaal”, bekende hij bij FOX Sports. „Onze keuzes in balbezit waren niet goed en ook de aannames van de bal en de passing verliepen niet lekker. Dat zijn basisdingen die je nodig hebt om aan voetballen toe te komen. Die waren bij ons in deze wedstrijd echter niet goed verzorgd en daardoor konden we niet in ons spel komen.”

Van Bronckhorst vond niettemin dat zijn ploeg in Tilburg had moeten winnen. „Ook al was het een moeizame wedstrijd, als je in de 73e minuut op voorsprong komt, moet je gewoon drie punten pakken. Die gelijkmaker mag ook niet vallen. Die bal kwam vanaf de zijkant waar we de situatie meester waren”, doelde hij op het ondoordachte uitverdedigen van Tyrell Malacia waarvan eerst Donis Avdijaj (assist) en daarna Fran Sol (1-1) profiteerde.

„Die gelijkmaker hebben we aan onszelf te wijten”, mopperde Van Bronckhorst. „We gaan er kritisch naar kijken. Voetballend kan én moet het beter.”