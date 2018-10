Eintracht wint Oranje-getint duel in Bundesliga

Met Jonathan de Guzman en invaller Jetro Willems wist Frankfurt met 2-1 te winnen. Bij de thuisploeg speelde Joshua Brenet de hele wedstrijd, Justin Hoogma bleef op de bank.

Ante Rebic maakte in de 40e minuut de openingstreffer en direct na rust verdubbelde Serviër Luka Jovic de voorsprong. Rebic kreeg in de 64e minuut rood (twee keer geel). De Kroatische aanvaller kreeg zijn eerste prent voor commentaar op de scheidsrechter en de tweede (een half uur later) voor vasthouden.

Willems kwam tien minuten voor tijd in het veld voor Filip Kostic (oud-FC Groningen). De linksback zag niet veel later hoe de Engelsman Reiss Nelson de aansluitingstreffer maakte. Daar bleef het ook bij.

Frankfurt heeft tien punten na zeven wedstrijden, Hoffenheim staat op zeven uit zeven.

Eerder op zondag speelden Freiburg en Bayer Leverkusen met 0-0 gelijk.