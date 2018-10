Groot compliment voor Bendsneyder

De Rotterdammer van het Tech3 Racing Team eindigde op het Chang International Circuit als veertiende. Hij kreeg na afloop lof toegezwaaid van zijn Franse teambaas Hervé Poncharal. "Ik ben echt heel blij zoals het in de race is gegaan", jubelde Bendsneyder die nog steeds rookie is in de middenklasse van de MotoGP.

"In het begin had ik wat moeite met het passeren van twee of drie rijders, waardoor ik wat tijd verspeelde, maar mijn team had me een geweldige fiets gegeven. Daardoor kon ik constante rondetijden neerzetten en steeds pushen. Ik pakte steeds meer rijders voor me en was ik in staat voor de plekken in de top twaalf tot ik op plek veertien kwam en maar een twee seconden achter mijn teamgenoot lag. Ik kwam van ver en gaf nooit op. Eindelijk ben ik in de punten gereden en ben daar heel blij mee. Ik dank het team. We hebben het hele seizoen keihard gewerkt en dat heeft zich nu uitbetaald in een moeilijk seizoen", aldus de 19-jarige coureur die vlak achter het Nederlandse NTS RW Racing GP eindigde. Joe Roberts van het team waarvoor Bendsneyder volgend jaar gaat uitkomen, kwam als dertiende over de finish.

Teambaas Hervé Poncharal was al even blij als de Nederlander. "Ik feliciteer Bo met zijn eerste punten van het jaar. Het is een moeilijk seizoen voor hem. We kennen zijn potentieel. Hij is niet alleen een sympathieke jongen, maar ook een snelle coureur, al is het seizoen voor hem waarschijnlijk moeizamer verlopen dan hij had verwacht. Zijn start was niet ideaal, maar zijn pace was ongelooflijk goed. In het tweede deel van de race had hij dezelfde snelheid als de top tien", roemde de Fransman die zijn andere rijder Remy Gardner met zijn twaalfde plaats ook punten zag scoren.