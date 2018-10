Atletico koploper in Spanje

Het duel in Wanda Metropolitana in Madrid eindigde in 1-0 voor de ploeg van coach Diego Simeone. Atletico neemt door de zege voorlopig de koppositie over van FC Barcelona, dat later zondagavond speelt bij Valencia.

Atletico kwam pas een kwartier voor tijd tot scoren. Invaller Angel Correa scoorde met een goed geplaatst schot in de linkerbenedenhoek, buiten het bereik van doelman Pau Lopez van Betis. Die voorsprong gaven de Madrilenen niet meer weg.