Superieur Ajax met speels gemak langs AZ

Het was de ploeg van trainer Erik ten Hag alles aan gelegen om dit duel winnend af te sluiten, om zo niet verder achterop bij PSV te geraken. Dat lukte - met de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München nog in de benen- met verve.

De Amsterdammers begonnen erg voortvarend aan de wedstrijd. Bij de eerste de beste aanval was het meteen raak. Dusan Tadic stak de bal - na snel balverlies van de Alkmaarders - richting de diepgaande Donny van de Beek. Die had weinig moeite met dit buitenkansje: 1-0 na drie minuten.

In de dertiende minuut beet AZ voor het eerst van zich af. Een hard schot van Vejinovic werd gestopt door André Onana. Twee minuten later was Nicolas Tagliafico heel dichtbij de 2-0. Zijn omhaal in de zestienmeter was uitstekend uitgevoerd, maar hij vond de voet van doelman Marco Bizot.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Overwicht

Hierna golfde het spel op en neer, waarbij de Amsterdammers het overwicht hadden. Tot treffers leidde dit niet meer tot rust. Daar had Tadic sowieso verandering in kunnen brengen, nadat Teun Koopmeiners bij de opbouw lelijk in de fout ging. De Serviër kreeg de bal in de voeten geschoven op de rand van de zestien, maar zijn schot werd nog net op tijd gekraakt door Vejinovic.

Vlak voor rust was er nog een discutabel moment voor de goal van Ajax. Bij een hoge bal kwam Onana uit en kopte net buiten het zestienmetergebied de bal weg. Hierbij sprong hij met de nodige kracht over AZ-aanvaller Oussama Idrissi heen. Scheidsrechter Higler zag er in ieder geval geen penalty in.

Speels gemak

Vlak na rust besliste Ajax het duel. Hakim Ziyech mocht ongehinderd oplopen en op het doel van Bizot vuren. De AZ-goalie wist de pegel niet te klemmen, waardoor Kasper Dolberg de rebound kon oppikken: 2-0. En daarmee was de koek nog niet op. Vijf minuten later schoot Daley Blind van afstand. De bal was twee meter naast gegaan, maar door het toucheren van Ricardo van Rhijn verdween de bal pardoes in de goal: 3-0.

Drie minuten later, in de 54e minuut trapte - wederom - Van Rhijn op de hakken van Ziyech. Higler wees naar de stip, maar draaide dit terug, toen uit de VAR-beelden bleek dat Dolberg daarvoor al buitenspel had gestaan. Had een AZ-speler de bal in die positie nog aangeraakt, had de goal wél geteld, want dan was het ’in een andere fase’ gebeurd. Het maakte op het uur spelen niet heel veel uit. Ziyech soleerde langs een paar man en kon daardoor met links vrij uit te halen: 4-0.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Huntelaar

Bij AZ leken ze het allemaal wel prima te vinden. Na vasthouden van Pantelis Hatzidiakos raakte Klaas-Jan Huntelaar nog wel geïrriteerd. De ingevallen spits leek daarbij een natrappende beweging te maken richting de AZ-speler te maken. Het ontging leidsman Higler in ieder geval, want hij gaf de twee kemphanen allebei ’slechts’ geel.

In de slotfase mocht Ajax alles doen tegen het dolende en zeer zwak spelende AZ. Ziyech stoomde op vanaf links, de ingevallen Neres stapte over, waardoor Tadic alle ruimte kreeg om in te schieten: 5-0.

In de 90e minuut dacht Ziyech zijn tweede van de dag te maken, maar na een prachtige solo vond hij de paal op zijn weg. In de rebound daarna rende hij achter de bal aan, om vervolgens naar zijn hamstrings te grijpen. Dat zal voor Ten Hag zijn grootste zorg zijn na de eenvoudige zege op AZ.