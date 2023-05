Aanvaller transfervrij naar Nijmegen Jong Ajax-speler Sontje Hansen tekent bij NEC

Door Mike Verweij

Sontje Hansen Ⓒ ANP/HH

NIJMEGEN - Sontje Hansen (20) zet zijn loopbaan voort bij NEC Nijmegen. De aanvaller van Jong Ajax had een aanbieding op zak om bij te tekenen in Amsterdam, maar kiest ervoor om transfervrij zijn geluk elders te beproeven. Hij gaat een verbintenis in Nijmegen aan tot de zomer van 2027.