Na Sontje Hansen kiest ook Mees Hoedemakers voor NEC

Hansen had ook een aanbieding van Ajax op zak, zoals De Telegraaf maandag al meldde. Hansen gold bij Ajax als groot talent, werd uitgeroepen tot speler van het WK onder 17, maar loste zijn belofte (nog) niet in. Ook Augsburg en Standard Luik dongen naar zijn handtekening. Maar Hansen wil zich in de Eredivisie laten gelden.

De keuze van de jeugdinternational viel op NEC. „NEC heeft bewezen dat jongens zich hier goed kunnen ontwikkelen”, aldus Hansen. Technisch directeur Carlos Aalbers noemt hem „een waardevolle versterking” voor de selectie.

Sontje Hansen Ⓒ ANP/HH

Hansen speelde twee wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, waarvan één in de Eredivisie. Bij Jong Ajax tekende hij in 84 duels in de Keuken Kampioen Divisie voor 13 doelpunten.

Hoedemakers

Hoedemakers komt uit de jeugdopleiding van AZ. Hij stapte in 2019 over naar Cambuur, waarmee hij twee jaar later promoveerde naar de Eredivisie. Afgelopen zaterdag werd degradatie echter een feit voor de ploeg uit Leeuwarden.