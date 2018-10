Nieuwe tegenvaller Cocu in Turkije

De ploeg van de Nederlandse coach kwam in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen Medipol Basaksehir. Fenerbahçe staat door het gelijkspel vijftiende met acht punten. Basaksehir staat tweede met zestien punten, twee minder dan koploper Galatasaray.

De positie van Cocu staat al enkele weken onder druk wegens tegenvallende resultaten. De coach kreeg een beetje lucht toen afgelopen donderdag in de Europa League met 2-0 werd gewonnen van Spartak Trnava uit Slowakije. In de competitie heeft de Turkse topclub echter pas twee zeges geboekt in acht duels. Vorige week ging de ploeg met 3-0 onderuit tegen Rizespor. Fenerbahçe heeft in de Turkse Süper Lig ook pas zes keer gescoord.

Bij Basaksehir kwam Eljero Elia in de tweede helft in het veld.