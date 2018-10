Van Dijk ontsnapt in Engelse topper

In Liverpool was het alleen in de laatste minuten enigszins spannend. Het Engelse topduel dat geen winnaar verdiende, kreeg die ook niet.

Beide clubs hadden in de eerste zeven competitiewedstrijden negentien punten behaald en slechts drie tegentreffers hoeven incasseren. Maar waar Liverpool vijftien doelpunten maakte, produceerde City er 21.

Riyad Mahrez heeft een enorme kans gemist. Ⓒ Reuters

De voetballiefhebber ging er na de galavoorstellingen van Arsenal (5-1 winst bij Fulham) en Chelsea (3-0 bij Southampton) goed voor zitten. De topclubs stelden echter teleur. Trainer Jürgen Klopp (Liverpool) en City-coach Pep Guardiola wilden vooral dat hun elftal geen tegentreffer zou incasseren.

Virgil van Dijk, die net als Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd speelde, zorgde er bijna voor dat City met de drie punten ervandoor ging.

De Nederlandse verdediger veroorzaakte een strafschop, maar Mahrez schoot hoog over. ,,Ik vond het zelf ook een penalty", zei Van Dijk voor de camera van Ziggo Sport. ,,Het was gewoon heel onhandig van mij. Ik ben daarom ook heel blij dat Mahrez miste."

Manchester City, Chelsea en Liverpool staan nu alle drie op twintig punten uit acht wedstrijden. Op basis van het doelsaldo staat City eerste. Arsenal en Tottenham Hotspur volgen op twee punten achterstand.