Ten Hag in z’n nopjes met Ajax

,,Iedereen wil graag spelen, dat spatte er weer vanaf", zei hij. Ten Hag liet dit keer Donny van de Beek en Kasper Dolberg beginnen. Zij kregen de voorkeur boven David Neres en Klaas-Jan Huntelaar.

Bekijk ook: Superieur Ajax met speels gemak langs AZ

,,Ik heb al vaker gezegd dat we meer dan elf basisspelers hebben", zei hij. ,,We kunnen tactisch variëren en dat hebben grote ploegen ook nodig. AZ is een uitdager van de topclubs en we hebben ze weinig kansen gegeven. Ik denk ook dat we het publiek wel hebben vermaakt."

Ten Hag voerde na afloop van het gelijkspel van dinsdag tegen Bayern München (1-1) een lang gesprek met Dusan Tadic. ,,Ik wil graag weten wat er bij de spelers leeft. Ik verwacht zelfs feedback. Maar uiteindelijk bepaal ik wat er gaat gebeuren."