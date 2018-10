Guus Til: ’Misschien ben ik wel niet goed genoeg’

Zijn trainer John van den Brom snapte niet waarom Til niet werd opgeroepen door bondscoach Erwin van de Looi. ,,Daar is nu wel voldoende over gezegd", zei hij. ,,Ik wil daar eigenlijk niet zoveel meer over kwijt. Misschien ben ik wel niet goed genoeg."

Bekijk ook: Superieur Ajax met speels gemak langs AZ

Van de Looi vertelde Til dat hij Bart Ramselaar op dit moment een betere aanvallende middenvelder vindt. ,,Dat heb ik dan maar te accepteren", zei Til, die net als zijn ploeggenoten niet kon overtuigen tegen Ajax. ,,Iedereen was ondermaats", stelde Til. ,,We verliezen met 5-0, wat moet ik nog meer zeggen?"

