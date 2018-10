Liefst 18 jaar lang koerste hij als beroepswielrenner en tot zijn 39ste hield hij het vol in dit metier. Met een grandioos feest in Maastricht, waar tientallen ex- en huidige profs aanwezig waren, maar ook o.a. zijn oud-teammanager Patrick Lefevere, wuifde hij al iedereen uit.

Telesport-verslaggever Raymond Kerckhoffs maakte hem zijn hele carrière van dichtbij mee en maakte het ABC van Bram Tankink.

Arbeider (nooit bang om zijn mouwen op te stropen)

Beroepsernst (anders houd je het niet 18 jaren als beroepswielrenner vol)

Charisma (genoeg vrienden in het peloton)

Doorzetter (tja leeftijd van 39 jaar waarop hij afscheid neemt zegt genoeg)

Evangelist (van zijn eigen evangelie dan…)

Fantast (uitleg overbodig)

Bram Tankink, hier in actie voor de Rabobank-ploeg. Ⓒ ANP

Gezelligheidsmens (aan tafel wel vaak een middelpunt he)

Herder (Kroon, Ten Dam en Tankink… Jarenlang de herders voor een nieuwe generatie rondom Lanaken/Maastricht)

Inspiratievol (hopelijk ook voor de nieuwe generatie, dan valt er tenminste nog wat te lachen)

Journalistiek (Bram snapte wel hoe het spelletje werkte. Wist wat hij moest geven. Daarom ook die mooie documentaire over hem gemaakt)

Koersen (uitleg overbodig)

LottoNL-Jumbo (Uiteindelijk 11 (getal van de gekken) jaren in dienst van Rabobank, Blanco, Belkin en LottoNL. Al hadden ze hem het laatste profcontract wel ietwat makkelijker kunnen geven)

Tankink tijdens de Tour van 2013. Ⓒ ANP

Mountainbiker (zijn eerste fietsliefde. Vanuit Rekem ook genoeg mooie ATB rondes voor zijn oude dag)

NOS-lieveling (altijd heel sterk voor de camera, dan krijg je dat)

Opofferen (daartoe was hij als wielrenner altijd bereid. Je plaats kennen is ook een kunst)

Primus Classic (laatste wedstrijd die hij heeft uitgereden. Vast een biertje bij de finish gekregen)

QuickStep (deze ploeg was zijn echte thuis. Denk dat die mentaliteit hem het meeste aansprak)

Recht voor de raap (vraag maar aan Ricco)

Bram Tankink interviewt Dylan Groenewegen. Ⓒ ANP

Sexy (tja iets met de lengte van zijn tong)

Tank (de enige juiste bijnaam)

UCI (eigenlijk zou Bram met zijn mening nu in een werkgroep moeten stappen om het wielrennen te verbeteren)

Vera (zijn houvast. Anders had je het nooit zolang op de fiets volgehouden)

Werklust (het geldt voor alle wielrenners, maar zeker voor degene die op hun 39ste nog prof zijn)

X-factor (had hij vooral in interviews)

IJver (Wanner je al op je 14e vanaf de camping in Zuid-Frankrijk naar huis fietst tja dan zit dat wel goed)

Zeventien (het aantal grote rondes dat hij heeft uitgereden en daar heeft hij zijn naam het meest gevestigd. Overigens slechts drie opgaves…)