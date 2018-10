Benfica koploper na zege op FC Porto

De club uit Lissabon, tegenstander van Ajax in de Champions League, won de topper tegen FC Porto met 1-0 en heeft nu net als Sporting Braga zeventien punten na zeven duels. Benfica heeft echter een beter doelsaldo. FC Porto volgt op twee punten.

De Zwitserse international Haris Seferovic zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Yacine Brahimi kreeg een slotfase een goede kans op de gelijkmaker. De Algerijn van Porto krulde de bal echter naast het doel. Benfica moest de slotfase met tien man afwerken. De Argentijn Christian Lema kreeg zijn tweede gele kaart en moest van het veld.

Benfica speelt op 23 oktober in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. Twee weken later, op 7 november, ontvangen de Portugezen Ajax in eigen huis.