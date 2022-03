Oranje Leeuwinnen krijgen beschikking over Spaans-Amerikaanse surprise

Egurrola, wiens volledige naam Damaris Berta Egurrola Wienke luidt, heeft een Nederlandse moeder, een Spaanse vader en beschikt tevens over een Amerikaans paspoort. Ze kon daarom kiezen uit drie landenteams.

„We zijn al een aantal maanden met Damaris in gesprek en we zijn enorm blij dat ze zich nu definitief aan kan sluiten bij de Leeuwinnen”, aldus Parsons. „Bij Lyon is Damaris controlerende middenvelder, maar ze kan op meerdere posities uit de voeten. Een groot talent en een hele mooie toevoeging aan het team.”

Egurrola is geboren in Orlando en kwam in het verleden uit voor Athletic Bilbao en Everton. Ze speelde nooit voor een Nederlandse club. De dynamische middenveldster mag zich al international noemen. Drie jaar geleden droeg ze eenmalig het shirt van Spanje. Omdat het een oefenduel betrof, mocht ze nog ’overstappen’.

Daniëlle van de Donk is bij Lyon een teamgenoot van Egurrola. De 123-voudig international sprak al langere tijd op haar collega, zo vertelde ze vorig jaar november. „Ik doe er alles aan om haar hier te krijgen. Damaris is een goede voetballer, ze speelt niet voor niets bij Lyon. Daarnaast is ze een heel leuke meid. Ze zou er goed tussen passen. Ze vraagt ook wel eens aan me hoe het is bij Oranje. Als ik iets kan betekenen, doe ik dat graag. We hebben veel goede spelers, maar er is altijd ruimte voor meer sterke voetballers.”

Volledige selectie

Jill Baijings (SGS Essen), Lineth Beerensteyn (Bayern Munchen), Esmee Brugts (PSV), Kerstin Casparij (FC Twente), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Daphne van Domselaar (FC Twente), Merel van Dongen (Atletico Madrid), Kayleigh van Dooren (FC Twente), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Stefanie van der Gragt (Ajax), Chasity Grant (Ajax), Jackie Groenen (Manchester United), Dominique Janssen (Wolfsburg), Romée Leuchter (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Vivianne Miedema (Arsenal), Aniek Nouwen (Chelsea), Marisa Olislagers (FC Twente), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Wolfsburg), Katja Snoeijs (Girondins de Bordeaux), Sherida Spitse (Ajax), Sari van Veenendaal (PSV), Lynn Wilms (Wolfsburg).