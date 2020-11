Joel Drommel Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De grote uitblinker van de negende speelronde was FC Twente-doelman Joël Drommel, die met geweldig keeperswerk een groot aandeel had in het 1-1 gelijkspel tegen PSV. „En dat nog wel in mijn honderdste wedstrijd voor de club. Het kon niet beter. Dit is puur genieten.”