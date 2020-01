Drie Nederlanders opgenomen in Champions League-elftal van het jaar

In een nogal aanvallende formatie, 4-2-4, is er plek voor drie Oranje-internationals. Twee daarvan vormen het hart van de verdediging: Van Dijk en De Ligt. De rest van de defensie, incluscief de doelman, bestaat uit Liverpool-spelers. Tussen de palen staat Alisson Becker en de backs zijn Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson.

Het middenveld bestaat uit slechts twee spelers, waarvan één De Jong. Hij wordt vergezeld door de spelmaker van Manchester City: Kevin de Bruyne.

In de voorhoede is er opnieuw plek voor een ploegmakker van Van Dijk. Sadio Mané moet voor de doelpunten zorgen, samen met Robert Lewandowski (Bayern), Cristiano Ronaldo (Juventus) en Lionel Messi (Barcelona)

Als winnaar van het miljardenbal is het niet gek dat Liverpool hofleverancier is met vijf spelers. Ajax reikte tot de halve finale, met toen nog De Ligt en De Jong in de gelederen. Mede door het sterke optreden in de Champions League dwong het Ajax-duo een toptransfer af naar het buitenland (resp. Juventus en Barcelona). Van de verliezend finalist Tottenham is voor geen enkele speler plek in het Elftal van het Jaar.