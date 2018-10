Chelsea-icoon Terry beëindigt loopbaan

„Na 23 ongelofelijke jaren als voetballer heb ik besloten dat de tijd rijp is om met stoppen met voetballen”, laat hij weten in een verklaring.

Terrry geldt als één van de beste verdedigers van de laatste vijftien jaren. Van 1998 tot en met 2017 was hij dé man in de verdediging van Chelsea. Voor de Londense topclub kwam de stoere verdediger tot bijna 500 duels, waarin hij 67 keer scoorde.

Met Chelsea won Terry zo’n beetje alle mogelijke prijzen, waaronder in 2012 de Champions League. In 2008 had hij Chelsea al de belangrijkste Europa Cup kunnen bezorgden, maar raakte hij oog in oog met Manchester United-doelman Edwin van der Sar de paal in de penaltyserie.

Terry had zijn loopbaan kunnen voortzetten bij Spartak Moskou, maar besloot afgelopen maand niet in te gaan op een contractaanbod van de club uit Tsjechië.

„Als veertienjarige nam ik mijn beste en belangrijkste besluit, namelijk om te tekenen bij Chelsea”, keek Terry terug. „Woorden kunnen nooit genoeg uitdrukken hoeveel iedereen bij die club voor mij betekent, met name de fans.”

Terry, die 78 keer uitkwam voor het Engels elftal, bedankte ook iedereen bij Aston Villa. „Zij gaven me de kans om nog bij zo’n grote club te spelen en die te leiden in het seizoen 2017-2018. Het was een eer om te mogen spelen voor zo’n vermaarde club met zulke mooie fans. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk in mijn leven en naar nieuwe uitdagingen.”