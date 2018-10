Inter kopieert zege op PSV

De ploeg van coach Luciano Spaletti won bij SPAL in Ferrara met 2-1. Inter staat na de zege derde op acht punten van koploper Juventus en op twee punten van Napoli.

Inter speelde in Ferrara zonder Stefan de Vrij. De verdediger zat op de bank. Mauro Icardi, ook al trefzeker in Eindhoven, zorgde voor de doelpunten van Inter. De Argentijn kopte een voorzet van de Kroaat Sime Vrsaljko achter doelman Alfred Gomis. Mirku Antonucci kreeg de kans om SPAL op gelijke hoogte te brengen. De Italiaan schoot zijn strafschop echter hard naast.

SPAL zette in de tweede helft druk en dat werd beloond met de 1-1 van Alberto Paloschi, die van dichtbij kon binnentikken. Icardi toonde enkele minuten later echter opnieuw zijn klasse door op een diepe pass van Ivan Perisic hard in het doel van SPAL te schieten.