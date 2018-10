Ten Hag doet beroep op bondscoaches

„Ik hoop dat de bondscoaches rekening houden met ons zware programma in het volgende blok met de dubbel tegen Benfica, die bepalend kan zijn voor onze rol in de Champions League. En het bezoek van Feyenoord.”

Ten Hag doet een beroep op zijn collega’s bij landenploegen voorzichtig te zijn met zijn spelers. Bijvoorbeeld Ronald Koeman met Frenkie de Jong of de Marokkaanse bondscoach Hervé Renard met Hakim Ziyech.

Beiden melden zich niet volledig fit bij hun nationale ploeg. Vandaag wordt bekend hoe ernstig de hamstringblessure van Ziyech – hij viel in blessuretijd uit – is en of hij sowieso kan afreizen. Nederland treft Duitsland en België en Marokko speelt een dubbel tegen de Comoren.

„Hopelijk werken de bondscoaches mee, zien ze onze belangen bij Ajax en nemen ze ook de belangen van het Nederlandse voetbal mee.”