Nederland derde in Motorcross of Nations

De Nederlandse ploeg met Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen kon door het uitvallen van Vlaanderen in de eerste twee manches een grote achterstand niet meer goedmaken. De zege ging voor de vijfde keer op rij naar Frankrijk met 35 punten, Italië werd tweede met 37 punten.

Op het circuit van Red Bud in Buchanan wonnen de Nederlandse motorcrossers alle drie de manches. Wereldkampioen Jeffrey Herlings was een klasse apart in de eerste manche waarin crossers van de MXGP en de MX2 in actie kwamen. Glenn Coldenhoff schreef vervolgens als rijder van de open klasse de tweede manche op zijn naam. In de derde manche was er een één-twee van Coldenhoff en Herlings.

Voor het klassement werd een zege voor het Nederlandse heel lastig. MX2-rijder Calvin Vlaanderen viel wegens een oogblessure uit in de eerste manche en kon niet starten in de tweede omloop. Dat leverde Nederland heel veel punten op, terwijl het de bedoeling is om zo min mogelijk punten te halen. Uiteindelijk werd Nederland derde met 41 punten.