Waanzinnig kwartier Mbappé bij PSG

De pas 19-jarige aanvaller van Paris-Saint-Germain maakte tegen het elftal van Memphis Depay vier goals. De wereldkampioen scoorde in de 61e, 66, 69e en 74e minuut. Neymar opende in de negende minuut vanaf de penaltystip de score, nadat Mbappé was neergelegd.

Door de tweede gele kaart van Lucas Tousart bij Lyon begonnen beide ploegen met tien man aan de tweede helft. Daarin begon vanaf de 61e minuut het kwartiertje van Mbappé.

Met een intikker (2-0), een goed schot (3-0), een counter op snelheid (4-0) en een aanval waarin de hele defensie van Lyon uit elkaar werd getrokken maakte hij zijn eerste hattrick voor PSG en vervolgens zijn kwartet compleet.

PSG heeft na negen duels de volle score met 27 punten en een straatlengte voorsprong op de concurrentie. Olympique Lyon, waar Memphis Depay de hele wedstrijd speelde, staat zesde op al dertien punten achterstand. Met de oude club van Mbappé gaat het nog veel slechter. AS Monaco, de kampioen van 2017, staat na de vijfde nederlaag, nu tegen Stade Rennes, achttiende met slechts 6 punten.

Kevin Strootman won met Olympique Marseille met 2-0 van SM Caen. De goals werden voor rust gemaakt door Kostantinos Mitroglou en Florian Thauvin. Marseille staat derde, drie punten achter Lille. De club uit Noord-Frankrijk won zaterdag met 3-1 van St. Etienne en is op acht punten de eerste belager van PSG.