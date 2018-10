Lot Feyenoord in handen De Jong

De directeur heeft de emoties rond de nieuwe Kuip net enigszins weten te kanaliseren door een duidelijke stellingname: ontbreekt de garantie voor een jaarlijks bedrag van 25 miljoen euro dan komt er geen handtekening van de voetbalclub onder een nieuw stadion.

Wel wilde De Jong kwijt dat Europese inkomsten, bij voorkeur uit Champions Leaguevoetbal noodzaak zijn om Ajax en PSV in het gezichtsveld te houden. En dat de euroteller het hardst gaat lopen bij deelname aan de Champions League in een nieuw en groter onderkomen.

Met die constatering kan De Jong niets anders dan zich sterk maken voor structurele inkomsten, voor een nieuwe Kuip. Wil hij met Feyenoord een prominente rol blijven spelen in de Nederlandse Eredivisie en via de competitie kans houden op deelname aan de Champions League. Haakt De Jong af richting een nieuw stadion dan verdwijnen Ajax en PSV definitief uit beeld en strijdt Feyenoord alleen nog met oa. Vitesse, AZ en FC Utrecht om de titel ’best of the rest’. Het predicaat topclub kan dan voorgoed worden ingeruild voor cultclub. Met de handtekening van Jan de Jong daaronder als hoofdverantwoordelijke.

Feyenoords winst van 11.6 miljoen is een incidentele door voornamelijk extra inkomsten uit de Champions League. Maar zelfs daarmee lukt het Feyenoord niet om het gat met Ajax en PSV te verkleinen. Sterker, het verschil is verder opgelopen en dan staat de Nederlandse toptwee alweer bij de UEFA-kassa – gevuld met 3.3 miljard ten opzichte van 2.2 miljard euro vorig seizoen - om tientallen miljoenen te incasseren. En Jan de Jong? Hij moet zich tevreden stellen met een kleine plus, die iets kan worden opgefleurd met KNVB-bekersucces of enkele mooie transfers. Van het laatste front valt trouwens weinig te verwachten in Rotterdam. Op de transfermarkt zijn spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hirving Lozano en Steven Bergwijn in hun eentje meer waard dan de complete selectie van Feyenoord. Hij is niet te koop, maar getuige de afhankelijkheid van Feyenoord van good-old Robin van Persie vertegenwoordigt hij nog de meeste marktwaarde in De Kuip.

Bovenstaand doemscenario is reëel omdat Ajax en PSV beleidsmatig bezig zijn iedereen voor altijd af te schudden. De toptwee voert inmiddels los van inkomsten een transferbeleid waarbij die bereid is miljoeneninvesteringen te doen om de gewenste kwaliteit binnen te halen of langer aan zich te binden (Dusan Tadic/Hakim Ziyech – Erick Gutierrez/Steven Bergwijn). Spelers, die garant staan voor de landstitel of tweede plaats en dus bijna zekere enorme Europese inkomsten.

Wil Feyenoord niet in een negatieve spiraal belanden en ooit aanhaken en profiteren van hetzelfde vliegwieleffect dan is een nieuwe Kuip noodzakelijk. En zelfs dan is een permanente scheiding denkbeeldig omdat zo’n onderkomen pas over vijf jaar kan zijn gerealiseerd.