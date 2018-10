’Ajax moet kampioen worden’

De wervelende Amsterdammers lieten geen spaan heel van de subtopper uit Alkmaar (5-0) en onderstreepten hoe onnodig het is dat ze al vijf punten achter het foutloze PSV staan. Nu de trainer en spelersgroep steeds meer op één lijn lijken te komen, gelden geen excuses meer en moet deze selectie, waar de kwaliteit vanaf druipt, na vier titelloze jaren simpelweg kampioen worden.

Met vier gewonnen kampioensschalen tussen 2011 en 2014 heeft Daley Blind vergelijkingsmateriaal. „Het is een elftal met veel, heel veel kwaliteit. Maar of we kampioen worden, hangt van veel factoren af”, zei de speler die tot man van de wedstrijd werd uitgeroepen.

„Op de trainingen zie je veel vastigheden ontstaan, het niveau gaat omhoog, de concurrentie is groot. Ik denk wel dat we met z’n allen naar elkaar toegroeien”, had Blind een verklaring voor het sprankelende spel.

„Het stond goed. Ik ga met een lekker gevoel naar huis. We hebben een goed resultaat neergezet, het publiek vermaakt”, aldus de routinier, die net als een aantal anderen zijn verantwoordelijkheid pakte. „We hebben genoeg ervaren jongens en moeten het als team doen”, zei Blind.

Alle Ajax-supporters gingen zingend naar huis. Ondanks de achterstand op PSV, die nog altijd vijf punten bedraagt. Hoe die moet worden ingelopen in deze kwaliteitsarme Eredivisie is van latere zorg. Want dat Ajax met 5-0 van de (tot gisteren) nummer vier won en zelfs een veel ruimere zege had kunnen boeken, verried dat PSV niet heel veel punten zal laten liggen.

,,Vijf punten inhalen, is lastig, maar niet onmogelijk”, hield Blind de moed erin. ,,PSV zal ongetwijfeld ook lastige wedstrijden krijgen en we treffen elkaar nog een keer. Het is nog niet om over in paniek te raken. We moeten vooral naar onszelf kijken.”