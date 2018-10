Maar wie de matig spelende Alkmaarse captain na afloop zag en hoorde, hoeft zich geen zorgen over de voetbaltoekomst van de 20-jarige middenvelder te maken. „Ik ben een trainingsbeest, ga keihard werken, heel veel uren maken om sterker terug te komen.”

Til zal met een jaloerse blik naar Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Frenkie de Jong kijken, die zich vandaag bij het Nederlands elftal melden, in de Champions League spelen en met zevenmijlslaarzen stappen maken. Til is Europa League-loos en wordt genegeerd door Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi.

Aanvoerder Guus Til en Pantelis Hatzidiakos druipen af. Ⓒ ANP Pro Shots

„Op dit moment presteren zij gewoon beter. Zo simpel is het. Ik haal niet mijn niveau. Dat is wel duidelijk, maar ik denk dat geen enkele topsporter alleen maar piekt. Ja, Lionel Messi, maar ik ben geen Messi.”

Veel woorden wilde hij niet meer aan Van de Loois opmerkelijke keuze voor Ferdi Kadioglu en Bart Ramselaar vuil maken. „Er is van alles over gezegd en over geschreven, maar ik kan er nu toch niks meer aan doen. De volgende interlandcyclus is mijn lichting er niet meer bij. Jong Oranje is afgesloten voor mij, het is klaar. Ik richt me op het grote Oranje, maar dan moet het wel beter gaan”, was hij kritisch over zijn spel van de laatste weken. „Maar ik ben ervan overtuigd dat het goed komt”, aldus de Amsterdammer, die stevig baalde van de kansloze nederlaag bij Ajax.