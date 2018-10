De Jong bereidt drietal voor op ’ontgroening’

De aanvoerder van PSV vindt het op zijn beurt prachtig dat hij zich vandaag met vier ploeggenoten bij Oranje mag melden.

Voor de vijftienvoudig international is het inmiddels wel gesneden koek, zo’n ritje naar het trainingskamp van de nationale ploeg. Voor drie ploeggenoten niet en dat biedt dus mogelijkheden in de kleedkamer. „De sfeer in de groep is goed, dus er wordt wel gedold”, lacht De Jong.

„Dan zeggen we voor de grap tegen Denzel: ’Zo jij er ook bij, nu al?’. En natuurlijk hebben we tegen hem, Pablo (Rosario, red.) en Steven (Bergwijn, red.) gezegd dat ze een enorme ontgroening kunnen verwachten. Uiteindelijk valt dat overigens reuze mee hoor.”

De Jong weet nog als de dag van gisteren dat hij begin 2011 voor het eerst werd opgeroepen voor Oranje. „Ja, dat zijn spannende momenten die je niet vergeet. Net als de eerste keer dat je bij de A-selectie komt, zoals ik bij De Graafschap”, zegt de spits.

Denzel Dumfries in actie. Ⓒ Rene Bouwman

„Die jongens hebben het zelf gewoon afgedwongen. Ze zijn heel goed bezig. Voor het hele team is het een teken dat we zo door moeten gaan. Nu hoop ik dat ze daar ook belangrijk kunnen worden. Ik wil zelf natuurlijk altijd spelen en doe altijd mijn best, maar ik ken mijn rol bij het Nederlands elftal ook.”