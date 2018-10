’Ik mag niet mopperen dat ik de race heb kunnen uitrijden’

Zoals Verstappen in Suzuka toch niet mocht mopperen. Het begon al met een perfecte nachtrust. Een issue nadat hij vorig jaar voor de race vanwege de jetlag tot slechts drie uur slaap kwam en dit seizoen in China zelfs een nacht wakker bleef. „Gelukkig werd ik nu met een heerlijk gevoel wakker. Negen uur geslapen, beter kon niet. Dat voelt toch een stuk prettiger.”

Dat bleek meteen tijdens de start, waarbij hij zijn derde positie vasthield. Ook daarna reed hij strak rond op het 5807 meter lange circuit. Alleen onderbroken door de twee incidenten met de coureurs van Ferrari. De eerste keer toen hij bij het ingaan van de chicane iets te laat remde en bij het corrigeren Räikkönen raakte, die op zijn beurt had gedacht van de situatie te kunnen profiteren.

Max Verstappen in actie. Ⓒ AFP

Het leverde Verstappen een tijdstraf van vijf seconden op, die later tijdens zijn enige pitstop geëffectueerd werd. „Ik vond het een belachelijke straf. Dit was de beste manier om op de baan te komen en de race voort te zetten. Daarom was het beter geweest als Kimi had gewacht tot ik de actie had afgerond.”

Het incident met Vettel was van een andere orde. Verstappen: „Sebastian had voorzichtiger moeten zijn. In China maakte ik de fout, nu hij. Hij probeerde me binnendoor te passeren waar dat helemaal niet kon. In Sjanghai was er natuurlijk die spin, maar gelukkig bleef mij dat bespaard. Wel was de vloer van de auto beschadigd en mag ik niet mopperen dat ik de race uit heb kunnen rijden.”

Vettel keek duidelijk aangeslagen terug op het incident waardoor hij van de vierde naar de negentiende positie duikelde. „Er ontstond een gat en toen ik daar indook gaf Max me ineens geen ruimte meer. Of ik me de volgende keer bedenk? Ik vraag aan Max toch ook niet om twee keer na te denken als hij zijn positie verdedigt?”

Omdat je het met de wedstrijdleiding richting Verstappen nooit weet, was het daarom even spannend in hoeverre de Nederlander weer een sanctie voor z’n kiezen zou krijgen. Gelukkig voor Verstappen bleef het bij de vaststelling ’race-incident’, zonder verdere gevolgen voor hem én Vettel. Terwijl de jonge Limburger in China wel een tijdstraf van tien seconden kreeg waardoor hij in plaats van vierde als vijfde de boeken in zou gaan.

Maar goed, uitgeslapen en wel consolideerde Verstappen niet alleen zijn derde positie, ook kreeg hij in de slotfase van de race het publiek op de banken door vol voor de tweede plaats van Bottas te gaan. Dat lukte net niet, desondanks had hij weer indruk gemaakt door voor de derde keer in zijn laatste vijf races het podium te halen.

Als stevig bewijs hoe hij dit seizoen is gegroeid. Verstappen is vooral evenwichtiger gaan rijden, zonder dat dit zijn unieke racekarakter heeft aangetast. Een persoonlijke triomf om ’U’ tegen te zeggen.