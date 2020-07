Verstappen wacht op antwoorden: ’Wat kan ik eraan doen?’

Veel eerder dan gepland stapt Max Verstappen uit zijn RB16. Ⓒ Getty Images

SPIELBERG - Zoveel zin als Max Verstappen had om eindelijk weer in een Formule 1-auto te stappen, zo groot was de frustratie na de seizoensouverture in Oostenrijk. De uitvalbeurten van de Limburger en zijn teamgenoot Alexander Albon bezorgden Red Bull Racing een rampstart. En niet alleen vanwege het uiteindelijke, dramatische resultaat.