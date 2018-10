Jubilaris Schöne: ’Ze noemden mij de twaalfde man’

„Ik ben niet zo van de statistieken”, zegt de 32-jarige middenvelder. „Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat ik al zo veel wedstrijden voor deze mooie club heb mogen spelen. En ik hoop dat er nog wat bijkomen hoor.”

Wie had zes jaar geleden gedacht dat Schöne een dergelijke mijlpaal bij Ajax zou bereiken? „Ik kwam transfervrij over van NEC en ze noemden mij hier de twaalfde man”, weet hij nog. De Deen arriveerde echter met andere ambities in Amsterdam. En hoe de seizoenen uiteindelijk ook afliepen, Schöne vond zich vaak terug in de basisformatie. „Op alle posities van het middenveld maar ook als rechtsback en zelfs even als spits”, lacht hij.

Ook onder de roulerende trainer Erik ten Hag hoeft Schöne voorlopig niet voor zijn positie te vrezen. De aanvallende middenvelder van weleer speelt wedstrijd na wedstrijd vlak voor zijn defensie. Hij verdeelt daar het spel en staat opvallend vaak op de positie waar zijn tegenstanders de bal verliezen. „In deze rol zal ik mijn loopbaan wel ooit beëindigen”, denkt hij. „Dit is nu wel mijn beste rol.”

Schöne koestert mooie herinneringen aan zijn 250 optredens voor Ajax. Twee landstitels, een Johan Cruijff Schaal en overwinningen op Barcelona en Manchester City in de Champions League. En natuurlijk mooie doelpunten, vooral uit vrije trappen of met afstandsschoten. Wie herinnert zich niet zijn treffers tegen Feyenoord, Paris-Saint Germain en Celtic? Het zou goed kunnen dat hij bij Ajax nooit met een sterkere selectie heeft gespeeld dan dit seizoen. „Afgezien van die wedstrijd tegen PSV spelen we goed voetbal. Ook na Europese duels, zoals dinsdag tegen Bayern München. We speelden AZ toch redelijk weg”, doelde hij op de zege van 5-0 van zondag.

Over zijn toekomst bij Ajax maakt Schöne zich niet druk. „Mijn contract loopt af maar we hebben nog niet gesproken. We gaan nu ook van de ene na de andere wedstrijd. Het seizoen is nog lang. En ik heb het ook niet alleen voor het zeggen. Het gaat er ook om wat Ajax uiteindelijk wil.”