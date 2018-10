Primeur golfer Tway bij start nieuw seizoen

De dertigjarige Tway, wiens vader Bob acht toernooien op de tour won, schreef in Californië het Safeway Open op zijn naam. Tway versloeg Ryan Moore en Brandt Snedeker in een play-off bij het eerste toernooi van het seizoen 2018-2019.

De drie golfers eindigden na vier rondes over de baan in Napa allen op 274 slagen. Snedeker verspeelde op de slotdag een voorsprong van drie slagen en viel in de play-off ook als eerste af. Tway wist op de derde extra hole het verschil te maken. Het is de tiende keer dat een vader en zoon beiden succesvol zijn op de PGA Tour.

,,Ik denk dat mijn vader nu huilt van blijdschap'', zei de Amerikaan. ,,Hij zal vast heel trots zijn.'' Vader Bob Tway won in 1986 een major, het PGA Championship.