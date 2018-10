VAR in Eredivisie: minder penalty’s, meer rood

Door inmenging van de VAR wordt er regelmatig een strafschop gegeven door de dienstdoende scheidsrechter, die er door zijn assistent op wordt geattendeerd dat hij een overtreding heeft gemist of juist verkeerd heeft ingeschat.

Zo ook gisteren tijdens Willem II-Feyenoord, toen Kevin Blom in zijn oortje te horen kreeg dat hij een overtreding op Jan-Arie van der Heijden (foto) nogmaals moest bekijken. Dat leverde Feyenoord (terecht) een strafschop op. Toch zorgt de aanwezigheid van de VAR in de Eredivisie tot op heden niet voor meer penalty’s. In vergelijking met vorig seizoen, toen er nog niet werd gewerkt met videoassistentie, zijn dat er na acht speelronden zelfs minder. In het seizoen 2017/’18 werd de bal dertig keer op de stip gelegd. Dit seizoen gebeurde dat tot dusver 27 keer.

Wel opvallend: na acht speelronden deelden de arbiters een stuk meer rode kaarten uit dan vorig seizoen. Toen stond de teller op tien rode kaarten, waarvan vijf keer direct. Dit seizoen is dat aantal al negentien. Twaalf keer kwam er geen gele kaart aan te pas en moest een speler direct inrukken.