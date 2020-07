Sport Kort: Chinese voetballers staan stil bij coronadoden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: China herdenkt coronaslachtoffers

13.32 uur: De Chinese voetbalcompetitie is zaterdag van start gegaan na een minuut stilte, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van het coronavirus. De spelers van landskampioen Guangzhou Evergrande en Shanghai Shenhua vormden voor de aftrap in het lege stadion van Dalian een kring in de middencirkel. De aanvoerders van de zes andere clubs uit de poule waarin ze zitten, stonden ook in die kring.

De Super League in China zou eigenlijk eind februari al beginnen, maar het coronavirus zorgde voor maandenlange vertraging. Het virus brak eind vorig jaar uit in de Chinese stad Wuhan. Het leidde in China vooralsnog tot bijna 86.000 geregistreerde besmettingen en 4634 doden.

Voetbal: ’Besmette’ voetballer al weer terug bij FC Basel

12.45 uur: De voetballer van de Zwitserse club FC Basel die dinsdag positief testte op het coronavirus, is al weer aangesloten bij de selectie. De tweede test die hij vrijdag aflegde, leverde een negatieve uitslag op. De experts vermoeden dat de eerste uitslag een „vals-positieve” test moet zijn geweest.

FC Basel maakte de naam van de bewuste speler niet bekend. Hij zat een paar dagen in thuisisolatie, maar heeft toestemming gekregen om per direct weer aan te sluiten bij de selectie van trainer Marcel Koller. Zonder de ’besmette’ speler won Basel deze week in de Zwitserse competitie met 5-0 bij Sankt Gallen, mede dankzij een doelpunt van invaller Ricky van Wolfswinkel.

Basel heeft nog drie competitiewedstrijden te gaan en speelt daarna in de achtste finales van de Europa League de return tegen Eintracht Frankfurt. De Zwitsers wonnen begin maart, net voor de maandenlange corona-onderbreking, het eerste duel in Duitsland met 3-0.

Voetbal: Wagner levert contract in vlak voor start Chinese competitie

10.50 uur: Vlak voor de start van de Chinese voetbalcompetitie heeft de Duitse spits Sandro Wagner zijn contract bij Tianjin Teda laten ontbinden. De 32-jarige Wagner, international van de ’Mannschaft’, ziet het niet zitten om nog een jaar in China te spelen. „Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik de club om familieredenen verlaat”, schrijft de Duitser in een boodschap aan de fans van Tianjin Teda.

Wagner verhuisde vorig jaar van Bayern München naar de Chinese club. De lange spits maakte afgelopen seizoen twaalf doelpunten in 26 competitiewedstrijden voor de ploeg waarbij zijn landgenoot Uli Stielike als trainer werkt. Wagner, oud-speler van onder meer Werder Bremen, Hertha BSC en Hoffenheim, tekende in acht interlands voor vijf doelpunten. De spits won in 2017 met Duitsland de Confederations Cup, maar stopte een jaar later als international toen hij niet werd geselecteerd voor het WK.

De Chinese Super League start zaterdag, vijf maanden later dan de bedoeling was. Vanwege de coronacrisis moest de competitie worden uitgesteld. De zestien clubs zijn verdeeld over twee groepen. Om het reizen te beperken, zijn alle wedstrijden in de ene poule in Dalian en uit de andere poule in Suzhou.

Honkbal: Meulens debuteert met zege bij New York Mets

09.36 uur: De New York Mets heeft het debuut op de bank van coach Hensley Meulens opgeluisterd met een overwinning. De Mets versloegen Atlanta Braves tijdens de eerste volledige speeldag in de Major League met 1-0. De 34-jarige Cubaan Yoenis Céspedes, na twee jaar met daarin drie operaties terug in de MLB, sloeg de bal in de zevende inning over de hekken voor een homerun.

Meulens werkte jarenlang in de Major League bij San Francisco Giants, waarmee hij in 2010, 2012 en 2014 de World Series won. De 53-jarige Antilliaan, bij grote toernooien werkzaam als bondscoach van Oranje, was eerst de zogeheten ’hitting coach’ en promoveerde later tot ’bench coach’. Ook bij de Mets fungeert Meulens als eerste assistent van de manager, Luis Rojas. Meulens zou eigenlijk assistent worden van de als hoofdtrainer debuterende Carlos Beltrán, maar die moest begin dit jaar alweer vertrekken uit New York vanwege zijn rol in het spionageschandaal bij Houston Astros.

Met een mondkapje op sloeg Didi Gregorius bij z’n officiële debuut voor Philadelphia Phillies direct een homerun en liep hij nog een punt binnen. Toch kon de geboren Amsterdammer, die na jaren bij New York Yankees is overgestapt naar de Phillies, daarmee niet voorkomen dat zijn nieuwe club verloor van Miami Marlins: 2-5.

Xander Bogaerts boekte met Boston Red Sox wel een royale zege op Baltimore Orioles: 13-2. De 27-jarige Arubaan, ook international van Oranje, sloeg een ploeggenoot binnen en haalde zelf ook een keer de thuisplaat. Jurickson Profar haalde eveneens twee punten binnen voor San Diego Padres tegen Arizona Diamondbacks: 7-2.

Voetbal: Arsenal mist Mustafi voor FA Cup-finale

08.47 uur: Arsenal moet het volgende week in de finale van de FA Cup tegen Chelsea doen zonder verdediger Shkodran Mustafi. De Duitse international heeft een hamstringblessure, vorige week opgelopen tijdens de gewonnen halve finale van het Engelse bekertoernooi tegen Manchester City (2-0). De medische staf van Arsenal maakte bekend dat Mustafi dit seizoen niet meer in actie komt.

De ’Gunners’ sluiten de Engelse voetbalcompetitie zondag af met een thuiswedstrijd tegen Watford. Als nummer 10 van de Premier League kan Arsenal zich niet meer via de competitie plaatsen voor Europees voetbal. De enige kans is via de FA Cup. Bij winst op Chelsea krijgt de ploeg van manager Mikel Arteta een ticket voor de Europa League.

Doelman Bernd Leno sluit na een knieblessure komende week aan bij de groepstraining en kan mogelijk tegen Chelsea weer meedoen. Dat geldt zeker niet voor de langdurig geblesseerden Calum Chambers, Pablo Mari en Gabriel Martinelli.