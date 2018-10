Neymar lovend over ’fenomeen’ Mbappé

De negentienjarige Fransman vertolkte de hoofdrol in het Parc des Princes met vier doelpunten in een tijdsbestek van dertien minuten (5-0). „Kylian is een topper, een fenomeen”, zei Neymar over zijn jonge teamgenoot.

Bekijk ook: Waanzinnig kwartier Mbappé bij PSG

Zelf bleef Mbappé bescheiden. „Het belangrijkste is dat we nu een record hebben neergezet. Negen wedstrijden gespeeld, negen gewonnen”, zei de razendsnelle aanvaller. „Deze wedstrijd zal ik me nog lang blijven herinneren, al had ik eigenlijk nog vaker moeten scoren.”

Paris Saint-Germain heeft na negen competitieduels de maximale score van 27 punten in de Ligue 1, een record. De ploeg van de nieuwe trainer Thomas Tuchel staat aan kop van de ranglijst nu al ver voor op de rest. „We hebben een nieuwe coach en een nieuwe speelwijze. We laten zien dat we veel kunnen bereiken als we alles voor elkaar over hebben”, zei Mbappé.