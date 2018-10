Hamilton: ’Mijn team heeft een beest gecreëerd’

Maar nu is alles weer anders. Het doemscenario staat zelfs steviger in de steigers dan vorig jaar, toen Lewis Hamilton met nog twee races te gaan in Mexico de wereldtitel al veiligstelde. Waardoor de Grand Finale in Abu Dhabi van het echte vuurwerk was beroofd.

Na de triomf van de 33-jarige Brit in Suzuka dreigt het nu nog erger te worden. Als Hamilton over twee weken in Austin als winnaar wordt afgevlagd en Vettel eindigt niet als tweede, dan wordt de Mercedes-kopman voor de vijfde keer in zijn carrière tot beste van de wereld gekroond. Met dit keer niet twee, maar nog drie Grand Prixs op het programma.

En een mondiale sport zonder spanning is dodelijk voor kijkcijfers en marktwaarde.

Feiten waar Hamilton in de Japanse provincieplaats even geen boodschap aan had. „Mijn team heeft een beest gecreëerd. Het is ongelooflijk waar deze auto toe in staat is. Na de matige seizoensstart een geweldige ontwikkeling. Want dromen van een vijfde wereldtitel is één, het realiseren is een ander verhaal. Ferrari heeft ons wat dat betreft extra op scherp gezet. De lat lag al hoog, maar moest nog hoger. Dat voelde goed. Want als je droomt, droom dan in het groot.”

Intussen was de klap bij Ferrari hard aangekomen. Vettel & co kregen de afgelopen dagen de Wet van Murphy vol onder de kin en moesten tijdens de race niet alleen Mercedes, maar ook de beide Red Bulls voor laten gaan. Een hard gelag voor vooral de 31-jarige Duitser, die nooit echt aan een serieuze alles of niets-poging was toegekomen en aangeslagen als zesde over de finish ging. Vettel: „Het zijn geen gemakkelijke weken. Ik denk dat we onze portie pech nu wel gehad hebben. Meer dan dit kan niet. Er rest weinig anders dan het seizoen goed af te sluiten. We moeten tot het uiterste blijven gaan om toch een vervolg te geven aan de stappen die we wel degelijk hebben gemaakt.”