Ergste leed lijkt achter de rug voor Oranje

Want Oranje krijgt langzaam weer wat kleur op de wangen, zo concludeerde bondscoach Ronald Koeman vorige maand na een ingecalculeerde nederlaag tegen wereldkampioen Frankrijk (2-1). Na twee gemiste eindronden lijkt het ergste leed achter de rug.

Het is niet zo dat er een talentvolle lichting met de nieuwe Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie en Rafael van der Vaart voor de deur staat. Maar de negentienjarige Matthijs de Ligt laat het hart van de defensie van de nationale ploeg al harder kloppen. En het optreden van Frenkie de Jong in zijn eerste interlands tegen Peru en Frankrijk smaakte ook naar meer. De naam van Steven Bergwijn staat inmiddels ook in de boekjes van scouts van veel invloedrijke clubs. De aanvaller van PSV mag zaterdag tegen Duitsland of volgende week dinsdag tegen de Belgen misschien wel debuteren, net als zijn ploeggenoten Denzel Dumfries en Pablo Rosario en Arnaut Danjuma Groeneveld van Club Brugge.

Misschien is er zaterdag in de Johan Cruijff ArenA wel wat mogelijk voor Oranje tegen Duitsland. De wereldkampioen van 2014 moest afgelopen zomer de mondiale eindronde in Rusland al na drie groepswedstrijden verlaten. Bayern München, sinds jaar en dag hofleverancier van de nationale ploeg, steekt ook niet in allerbeste doen. Afgelopen dinsdag ontsnapte de worstelende topploeg met een gelijkspel tegen Ajax (1-1) in de Champions League. Duitsland opende de Nations League vorige maand met een gelijkspel tegen de Fransen (0-0).

Wie denkt dat het Nederlands elftal gaat aanvallen en wil domineren tegen de Duitsers en Belgen, die heeft het fout. Er is echt wel reden voor voorzichtig optimisme, maar zo goed is Oranje nog lang niet. De realistische bondscoach Koeman slijpt in de aanloop naar de start van het kwalificatietoernooi voor het EK 2020 aan een flexibel systeem, waarin de tegenstander zo min mogelijk ruimte mag krijgen. Oranje wil vanuit een gesloten organisatie toeslaan. Dat lukte in het voorjaar al eens verrassend goed tegen Portugal (3-0). Zelfs de trotse wereldkampioen Frankrijk had het vorige maand in de tweede helft even lastig met het Nederlands elftal.