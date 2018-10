Haase buigt voor qualifier in Shanghai

De twintigjarige Fritz, nummer 59 van de wereld, won op het Chinese hardcourt in twee sets van de 31-jarige Hagenaar: 6-3 7-6 (3). Haase, 44e op de mondiale ranking, vloog er vorige week in Tokio ook direct uit.

De Hagenaar leverde in de vierde game zijn service in en verloor daardoor ook de set. In de tweede set kreeg Haase bij een voorsprong van 3-2 de kans om een break te plaatsen. De sterk serverende Fritz werkte dat breakpoint echter vakkundig weg en sloeg in de tiebreak toe.

Haase werd vorig jaar in Shanghai ook in de eerste ronde uitgeschakeld, toen door de Fransman Richard Gasquet.