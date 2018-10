Volleybalsters denderen door met zevende zege

De vrouwen uit de Dominicaanse Republiek zijn beslist in staat om een hoog niveau te halen. De Caribische hoogvliegers werden vier jaar geleden, tijdens het WK in Italië, verrassend vierde, terwijl Nederland toen niet verder kwam dan de dertiende plaats.

Maar in vier jaar tijd is er veel veranderd. Nederland werd sindsdien vierde bij de Olympische Spelen en twee keer tweede bij een EK. De Dominicaanse Republiek telt nog wel mee, maar is niet meer in staat de toplanden te kloppen. Vandaag leek dit team de zware vijfsetter van gisteren tegen Japan nog in de benen te hebben, want bij vlagen bakte het soms zo swingende gezelschap er niet veel van (3-2 verlies).

Maar dat kwam ook door de druk aan de andere kant van het net. Nederland heerste in de tweede wedstrijd van de tweede poulefase op alle fronten. In de goed gevulde Nippon Gaisha Hall van Nagoya zagen de Japanse liefhebbers het geen moment echt spannend worden: 25-19, 25-16, 25-14.

Aan de andere kant van het net trof Nederland wel een paar voortreffelijke aanvalsters, maar in het volleybalspel tellen vooral ook de onderdelen die minder in het oog springen. Nederlands serveert tegenwoordig uitstekend, de passing (het verwerken van de opslag van de tegenstander) is goed verzorgd en de spelverdeelsters Laura Dijkema en Britt Bongaerts vullen elkaar goed aan. Verder zag bondscoach Jamie Morrison tot zijn genoegen dat blok- en achterveld-verdediging uitstekend op elkaar zijn afgestemd. Natuurlijk vielen de vele rake klappen van de Nederlandse topaanvalsters Lonneke Sloetjes en Anne Buijs de toeschouwers het meest op. Maar ook de inbreng van aanvoerster Maret Balkestein-Grothues en libero Kirsten Knip mag niet worden onderschat.

De Nederlandse machine draait soepel, maar de tegenstand was de afgelopen vijf wedstrijden niet van wereldklasse. Dat wordt in de komende dagen anders, als Brazilië (woensdag) en Europees kampioen Servië (donderdag de tegenstanders zijn). Dan zal pas echt blijken waar dit Oranje toe in staat is.