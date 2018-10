Geblesseerde Pröpper haakt af bij Oranje

De middenvelder van Brighton & Hove Albion kampt met een voetblessure. Koeman roept geen vervanger op voor Pröpper, waardoor zijn selectie nu uit 24 spelers bestaat.

Bekijk ook: Ergste leed lijkt achter de rug voor Oranje

De 27-jarige middenvelder won vrijdag met zijn Engelse ploeg van West Ham United (1-0). Pröpper werd tien minuten voor tijd gewisseld. De oud-speler van Vitesse en PSV had vorige maand een basisplaats in de laatste interland van Oranje, voor de Nations League in het Stade de France tegen wereldkampioen Frankrijk (2-1). Dat betekende voor Pröpper zijn dertiende optreden in de nationale ploeg.

De selectie van het Nederlands elftal komt maandagavond samen in Zeist. Koeman gaat zijn ploeg daar voorbereiden op de tweede wedstrijd in de Nations League, zaterdag in Amsterdam tegen Duitsland.