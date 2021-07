Lewis Hamilton is zich van geen kwaad bewust

Verstappen noemde het niet respectvol dat Hamilton zo uit z’n dak ging na zijn zege. De Brit tikte de Nederlander in de eerste ronde van de baan, kreeg weliswaar een tijdstraf van tien seconden, maar won de Grand Prix voor eigen publiek alsnog.

„Maar volgens mij is er inmiddels wel genoeg over gezegd”, aldus Hamilton, die even later toch dieper op de materie ingaat. „Ik was er niet van op de hoogte dat Max in het ziekenhuis lag. Het enige dat ik wist, was dat hij oké was en uit de auto was. Niemand van ons wil dat een andere coureur verwondingen oploopt.”

Hamilton is zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust, dat hij overdreven juichte. „Wat de actie op de baan betreft, denk ik niet dat ik iets anders zou doen in de toekomst. Ik heb het ook teruggekeken en geanalyseerd. En over het juichen: het is een verschil of je weet dat iemand in het ziekenhuis ligt, of niet. Dit was mijn thuisrace en het was geweldig om weer zoveel fans op de tribunes te zien. Het was gewoon emotie die loskwam.”