Morrison na zege volleybalsters: ’Good job’

Hij genoot met volle teugen van de overtuigende zege op de Dominicaanse Republiek. „Good job”, zei de Amerikaan na de 3-0 (25-19 25-16 25-14), de zevende overwinning op rij. „Het plan was vanaf het begin de druk opvoeren, goed serveren en snelheid in de aanvallen. Dat hebben we gedaan, we gaven ze geen tijd op adem te komen.”

Bekijk ook: Volleybalsters denderen door met zevende zege

Yvon Beliën beaamde de woorden van haar coach. „Dit hebben we nog nooit gepresteerd, erg mooi”, zei de international, die vooral in het blok sterk was. „We hebben weer goed spel laten zien. Onze service is echt wel een wapen. De Dominicaanse Republiek is aanvallend een heel sterk team, maar ze hebben het niet laten zien en dat hebben wij afgedwongen.”

Beliën vertolkte op de middenpositie weer een belangrijke rol in Oranje. Ze blonk tegen de ploeg uit de Cariben uit naast aanvalsleiders Lonneke Sloetjes en Anne Buijs. „Ik ben inderdaad steeds constanter gaan spelen en lees het spelletje steeds makkelijker. Ik denk dat een stukje ervaring belangrijk is op mijn positie.”

Ze keek vol vertrouwen uit naar de komende twee topwedstrijden in de tweede ronde, eerst tegen Brazilië en daarna tegen Europees kampioen Servië. „Brazilië speelt niet op zijn niveau, dus ik zie kansen. Van Servië hebben we deze zomer al eens gewonnen en dat willen we graag nog een keer overdoen. Ik zeg, nog twee overwinningen en we zijn zeker door naar de Final Six.”