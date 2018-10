Vettel wil ’onderonsje’ met Verstappen over crash

De Duitse coureur wil dit vooral omdat het anders ’een welles-nietes-discussie’ in de media wordt. De rijder van Ferrari vond dat Verstappen ’te agressief’ zijn derde plek tijdens de race verdedigde.

Eerder in de race klapte de Red Bull-coureur ook op al op Vettels’ teamgenoot Kimi Räikkönen. De Duitser vindt een gesprek met Verstappen wel zo gewenst. ,,Hij is snel, maar het helpt niet als je zo de baan opkomt zoals hij deed met Kimi”, zegt hij in gesprek met Motorsport.com.

Overambitieus

Hij vervolgt: ,,Ik wil niet dat het nu ’Seb zegt dit, Max zegt dat’, gaat worden. Ik ga er met hem over praten als de tijd rijp is.” Vettel blijft erbij dat zijn inhaalactie niet te overambitieus was en is het er dan ook niet mee eens dat hij op een beter moment had moeten wachten. ,,Hoe vaak denk je dat je de kans krijgt in een race? Ik race niet alleen tegen hem. Ook tegen de mannen die nog verder voorop rijden.”

Volgens de Ferrari-coureur had de Nederlander genoeg mogelijkheden om de crash te vermijden. ,,Het probleem is, dat op het moment dat we naast elkaar reden, hij op de rem trapte. Ik denk dat dat verkeerd is. Volgens mij had hij zo de bocht niet gehaald. Hij was alleen maar naar mij aan het kijken. Hij had beter naar het circuit kunnen kijken en proberen allebei de bocht te halen. En daarna maar zien wie er in de binnenbocht zit en wie niet.”