Concurrente Bertens knokt zich naar volgende ronde

Pas na 2,5 uur had ze de winst binnen tegen de Amerikaanse Varvara Lepchenko: 6-2 6-7 (3) 6-3. De 26-jarige Tsjechische doet met een wildcard mee aan het hardcourttoernooi in China.

Pliskova is de grootste concurrente van Kiki Bertens voor een ticket naar Singapore, waar eind deze maand de WTA Finals worden gehouden. De beste acht tennissters van dit seizoen mogen daar aan meedoen. Pliskova heeft op dit moment de achtste plek van de jaarranking in handen, met 10 punten meer dan Bertens. De 26-jarige Westlandse tennist deze week in Linz. Bertens, die voor het eerst in de top 10 van de wereldranglijst staat, begint tegen Barbara Haas uit Oostenrijk.