’Tweede vrouw meldt zich in zaak-Ronaldo’

„Ik heb een gesprek gehad met een vrouw die meent hetzelfde te hebben meegemaakt als mijn cliënt Mayorga. Ik heb dit doorgestuurd naar de politie van Las Vegas”, aldus de advocaat, Leslie Stovall. Die weigerde overigens de naam van de vrouw aan de Britse krant te melden.

De politie in Las Vegas heropende vorige week een onderzoek naar een mogelijke verkrachtingszaak uit 2009, waarbij Ronaldo betrokken zou zijn geweest.

Ontkenning

De Portugees ontkent echter in alle toonaarden dat hij de Amerikaanse lerares Kathryn Mayorga zou hebben verkracht. „Ik ontken krachtig de beschuldigingen die tegen mij zijn ingebracht. Hoezeer ik mijn naam wil zuiveren, ik weiger om het mediacircus te voeden, dat door mensen is ontstaan die zichzelf ten koste van mij willen promoten”, meldde hij woensdag op Twitter.

Juventus reageerde donderdag in een statement via Twitter schouderophalend op de verkrachtingszaak die tegen Ronaldo wordt aangespannen.

„Cristiano Ronaldo heeft in de afgelopen maanden zijn geweldige professionaliteit en toewijding getoond. Dat wordt door iedereen bij Juventus gewaardeerd. De vermeende gebeurtenissen die dateren van bijna tien jaar geleden, veranderen deze mening niet. En deze opvatting wordt gedeeld door iedereen die met deze grote kampioen in contact is gekomen”, liet de Italiaanse topclub weten.

Nog geen uur na het statement zette Juventus doodleuk een filmpje online waarop te zien is hoe een zorgeloze Ronaldo op een training een doelpunt maakt.

Portugal

Toch werd hij donderdag door bondscoach Fernando Santos buiten de selectie gelaten voor de interlands met Polen (11 oktober) en Schotland (14 oktober). Op de website van de Portugese bond werd daarvoor geen toelichting gegeven. Mogelijk wil men Ronaldo in de luwte houden.

Tijdens de vorige interlandperiode ontbrak de Portugese vedette ook in de selectie. Toen liet Santos weten dat Ronaldo zich op zijn nieuwe club wilde concentreren.