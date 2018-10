Ziyech laat interlands schieten

Uit een MRI-scan bleek maandag dat hij een spierverrekking heeft opgelopen. De middenvelder moet beide interlands van Marokko tegen de Comoren aan zich laten voorbijgaan. Het is niet duidelijk wanneer de spelbepaler weer wedstrijdfit is.

Ziyech raakte in de laatste minuut van het treffen met de Alkmaarders geblesseerd aan zijn hamstrings. Gevreesd werd voor een zware blessure, maar die vrees is dus niet bewaarheid. Ziyech blijft in overleg met de Marokkaanse bond in Amsterdam om aan zijn herstel te werken.

Ajax wacht een zwaar programma na de interlandperiode. Na het uitduel met sc Heerenveen (20 oktober) volgen wedstrijden tegen Benfica (23 oktober) en Feyenoord (28 oktober).